Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 230 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 586 370 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
7 серпня 2024, 8:10
Втрати ворога за 6 серпня: 1 230 російських окупантів, 8 танків та 54 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 586370 (+1230) осіб,
- танків — 8429 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 16323 (+29) од,
- артилерійських систем — 16451 (+67) од,
- РСЗВ — 1138 (+0) од,
- засоби ППО — 910 (+0) од,
- літаків — 365 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13212 (+54),
- крилаті ракети — 2421 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 22226 (+78) од,
- спеціальна техніка — 2759 (+21)
Джерело: Мінфін
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