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7 серпня 2024, 8:22

США скоротили закупівлі російських товарів до мінімуму з 1996 року

У червні Сполучені Штати закупили російських товарів на суму $186,7 млн, що стало рекордно низьким показником із січня 1996 року ($183,5 млн). Про це пише moscowtimes з посиланням на американське державне агентство статистичних даних Census Bureau.

У червні Сполучені Штати закупили російських товарів на суму $186,7 млн, що стало рекордно низьким показником із січня 1996 року ($183,5 млн).
Фото:depositphotos

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Що змінилося

Порівняно з травневим показником ($438,7 млн) — рекордним за перші шість місяців поточного року — імпорт із росії у червні обвалився майже 2,5 разу.

Загалом у першому півріччі росія продала товарів у США на суму $1,88 млрд, що у півтора рази менше, ніж за аналогічний період минулого року ($2,85 млрд).

США за січень-червень експортували до росії товарів на $233,9 млн, проти $328,7 млн за той же період роком раніше. У червні рф отримала американських продуктів на суму $42,3 млн, у травні — на $48 млн.

Нагадаємо

2021 року — до нападу росії на Україну — товарообіг між країнами становив $36 млрд. За підсумками 2021-го Сполучені Штати посідали п'яте місце серед найбільших торгових партнерів росії. Навесні 2022 року Вашингтон заборонив ввезення на американську територію російських нафти та нафтопродуктів, алмазів та морепродуктів.

Через кілька місяців США встановили 35-відсотковий загороджувальний тариф на ньому порт сталі, деяких видів алюмінієвої продукції, гуми, деревини і т. д. Імпорт російських чорних металів у США впав після цього майже до нуля. Однак під санкції не потрапили ядерне паливо, мінеральні добрива та метали платинової групи.

Джерело: Мінфін
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