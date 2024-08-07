Найближчими кількома роками в Індії очікується найшвидше зростання кількості надбагатих людей у світі, повідомляє CNBC з посиланням на дані лондонської консалтингової компанії Knight Frank.
Knight Frank назвав країну, де очікується найбільший приріст багатіїв
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Надбагате населення Індії
Так, лише за минулий рік чисельність надбагатого населення Індії — людей з чистим капіталом не менше ніж $30 млн (UHNWI, Ultra high-net-worth individuals) — зросла на 6,1%, до 13 263 осіб. Очікується, що вже до 2028 року це число зросте на 50,1%, що зробить Індію країною із найшвидшим зростанням кількості надбагатих у світі.
За словами президента компанії з управління активами Nuvama Private Алока Сайгала, близько 30% інвестицій індійських UHNWI спрямовується в елітну нерухомість, включаючи зарубіжні проєкти.
«Офшор став доволі значущою та актуальною темою для індійців сьогодні. Тому люди прагнуть перемістити частину своїх активів за кордон або прагнуть глобального охоплення», — додав Сайгал.
За даними звіту Knight Frank про добробут, в середньому індієць з-поміж надбагатих людей володіє більш ніж двома будинками, а близько 12% надбагатих людей Індії планують купити новий будинок у 2024 році.
Як уточнив CNBC виконавчий директор компанії з управління активами Anand Rathi Wealth Четан Шеной, Дубай сьогодні є фаворитом для покупки закордонної нерухомості багатими індійцями.
Сьогодні близько 20% «офшорного пирога» нерухомості Дубая належить індійським інвесторам, зазначає телеканал. За словами опитаних експертів CNBC, ці елітні житлові об'єкти, як правило, можуть здаватися в оренду або купуватися для перепродажу.
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Також серед індійських UHNWI, особливо серед молодого покоління, дедалі популярнішими стають інвестиції у стартапи, розповіли керуючі активами CNBC.
За словами керуючого директора Standard Chartered Bank Нітіна Ченгаппи, інвестування у компанії на ранній стадії розвитку є ще одним способом диверсифікації портфелів. Він зазначив, що індійські надбагаті клієнти в цілому розглядають інвестиції в стартапи як «динамічну стратегію створення багатства», розраховуючи отримати прибутки в таких секторах, що швидко ростуть, як фінтех, охорона здоров'я та технології.
Нагадаємо
Як раніше писав Bloomberg із посиланням на прогнози провідних інвестиційних банків, Індія може вже до 2028 року обігнати Китай за темпами економічного зростання.
Так, у базовому сценарії до кінця цього десятиліття темпи зростання економіки Індії прискоряться до 9%, а Китаю сповільняться до 3,5%. За найпесимістичнішого сценарію, який передбачає зростання індійської економіки на 6,5%, Індія зможе обігнати Китай у 2037 році.
Зараз ВВП Індії становить близько $3,7 трлн, а Китаю — $17,8 трлн. Економіка Китаю у четвертому кварталі 2023 року зросла на 5,2% у річному вираженні.
У поточному 2024−2025 фінансовому році Резервний банк Індії прогнозує семивідсотковий приріст ВВП. Влітку 2023 року експерти Goldman Sachs припускали, що економіка Індії до 2075 року стане другою за величиною у світі, обігнавши Японію, Німеччину та США і впритул наблизившись до Китаю.
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