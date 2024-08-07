Knight Frank назвав країну, де очікується найбільший приріст багатіїв

Найближчими кількома роками в Індії очікується найшвидше зростання кількості надбагатих людей у світі, повідомляє CNBC з посиланням на дані лондонської консалтингової компанії Knight Frank.

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Надбагате населення Індії

Так, лише за минулий рік чисельність надбагатого населення Індії — людей з чистим капіталом не менше ніж $30 млн (UHNWI, Ultra high-net-worth individuals) — зросла на 6,1%, до 13 263 осіб. Очікується, що вже до 2028 року це число зросте на 50,1%, що зробить Індію країною із найшвидшим зростанням кількості надбагатих у світі.

За словами президента компанії з управління активами Nuvama Private Алока Сайгала, близько 30% інвестицій індійських UHNWI спрямовується в елітну нерухомість, включаючи зарубіжні проєкти.

«Офшор став доволі значущою та актуальною темою для індійців сьогодні. Тому люди прагнуть перемістити частину своїх активів за кордон або прагнуть глобального охоплення», — додав Сайгал.

За даними звіту Knight Frank про добробут, в середньому індієць з-поміж надбагатих людей володіє більш ніж двома будинками, а близько 12% надбагатих людей Індії планують купити новий будинок у 2024 році.

Як уточнив CNBC виконавчий директор компанії з управління активами Anand Rathi Wealth Четан Шеной, Дубай сьогодні є фаворитом для покупки закордонної нерухомості багатими індійцями.

Сьогодні близько 20% «офшорного пирога» нерухомості Дубая належить індійським інвесторам, зазначає телеканал. За словами опитаних експертів CNBC, ці елітні житлові об'єкти, як правило, можуть здаватися в оренду або купуватися для перепродажу.

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