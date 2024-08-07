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7 серпня 2024, 9:22

В рф заблокували вихід AB InBev з російського ринку

Російська влада не дозволила турецькій Anadolu Efes купити частку у бельгійської AB InBev в їхньому спільному російському бізнесі. Іноземні компанії домовилися про угоду у грудні 2023 року. Про це повідомляє biz.liga.net з посиланням на російські ЗМІ.

Російська влада не дозволила турецькій Anadolu Efes купити частку у бельгійської AB InBev в їхньому спільному російському бізнесі.
Фото: yourzeus.com

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Що відомо

Бельгійська компанія AB InBev мала узгодити угоду із владою росії згідно з «вимогами указів Путіна, які встановлюють особливий порядок проведення угод для резидентів із недружніх країн».

Зараз активи AB InBev і Anadolu Efes в росії об'єднані в компанію AB InBev Efes, де контрольна частка належить турецькій компанії.

Спільне підприємство має 11 заводів і три солодові комплекси в росії, які виготовляють пиво під брендами BUD, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, Beck’s, Löwenbräu, «Белый Медведь», «Клинское», «Старый Мельник» та «Золотая Бочка».

У грудні 2023 року компанія Anheuser-Busch InBev дійшла згоди із турецьким партнером щодо продажу неконтролюючої частки у російському бізнесі. Передбачалося, зокрема, що після укладення угоди турецька Anadolu Efes стане єдиним власником російського бізнесу.

Вартість усього російського бізнесу AB InBev Efes BV, за даними Bloomberg, оцінювалася в $1,1−1,3 млрд.

Нагадаємо

У квітні 2022 року AB InBev через війну вирішила продати частку в російській AB InBev Efes турецькому партнеру.

Джерело: Мінфін
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