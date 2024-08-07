Уряд розширив перелік пріоритетних видатків, які держава фінансує в першу чергу

За результатами виїзних засідань у прифронтові громади Уряд зібрав значний обсяг проблематики. Тепер ведеться системна робота над розв’язанням цих проблем. Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Під час засідання 6 серпня уряд ухвалив кілька рішень в цьому напрямку. Перше стосується забезпечення людей скрапленим газом.

«Для жителів Донецької, Сумської та Харківської областей діятиме експериментальний проєкт, завдяки якому вони отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу. Місцева влада збиратиме заявки від громадян та передаватиме їх газорозподільчим мережам. Особлива увага до ветеранів, багатодітних родин, одиноких людей, до людей з інвалідністю та малозабезпечених», — сказав прем'єр-міністр.

Другий крок — це розширення переліку пріоритетних видатків, які держава фінансує в першу чергу. Глава Уряду зауважив, що такі прохання були від усіх регіонів.

«Це фінансування будівництва укриттів, енергетичних програм „Фонду декарбонізації“, а також буде підвищено пріоритетність фінансування державним казначейством проєкту зубопротезування для наших захисників. Такі зміни дозволять швидше отримувати кошти та без затримок фінансувати необхідні роботи та послуги», — відзначив Шмигаль.