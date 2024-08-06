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6 серпня 2024, 19:41

Аналітики назвали приватні українські виші з найбільшими доходами

Найбільшим українським приватним університетом за доходом є «МАУП» (Міжрегіональна академія управління персоналом). Її дохід у 2023 році склав понад 578 млн грн. Про це свідчить дослідження YouControl.Market.

Найбільшим українським приватним університетом за доходом є «МАУП» (Міжрегіональна академія управління персоналом).
Фото: facebook.com/maup.com.ua

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Загалом до списку увійшли 20 закладів вищої освіти (ЗВО) з доходами від 41,8 млн грн.

У кого найбільші доходи

Найбільший загальний дохід у 2023 році був у МАУП з Києва — понад 578 млн грн. Це на 102% більше у порівнянні з 2021 роком.

Український католицький університет (УКУ), розташований у Львові, отримав понад 411 млн грн загального доходу. Це удвічі більше у порівнянні з 2021 роком.

На третьому місці знаходиться «Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II» з міста Берегове. У 2023 році університет отримав понад 327 млн грн загального доходу. Це єдиний університет із двадцятки YouControl.Market, приріст якого значно знизився у порівнянні з 2021 роком — на 21%.

Четверте місце у списку посів Київський Університет Культури (КУК) із 297,7 млн грн загального доходу. Це на 54% більше, а ніж у 2021 році.

Пʼятірку лідерів зариває Київський медичний університет, який є першим приватним закладом вищої медичної освіти на пострадянському просторі, заснований у 1992-му. Його загальний дохід у 2023 році склав 282,6 млн грн, що на 12% більше, а ніж у 2021 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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