Мінфін залучив 12,8 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 6 серпня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,78 млрд грн, що на 3,23 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 9,55 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

210,39 млн грн під 14,63% з погашенням 10 вересня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,65%);

2,11 млрд грн під 15,50% з погашенням 10 червня 2026 року (минулого тижня ставка була 15,50%);

10,47 млрд грн під 16,47% з погашенням 20 жовтня 2027 року (минулого тижня ставка була 16,80%);

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.