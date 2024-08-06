Курс валют на вечір 6 серпня: долар та євро пішли вниз на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара впав на 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 21 копійку у купівлі та на 20 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 6 серпня Закриття 6 серпня Зміни долар 41,11/41,13 41,01/41,03 10/10 євро 44,98/44,98 44,77/44,78 21/20

Коментар «Мінфіну»

Падіння євро це результат перерахунку курсу долара у парі з гривнею на міжбанку та зниження євро у парі з доларом на зовнішніх ринках, де євро впало до 1,0923.

Курси у банках та обмінниках

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,40 грн. Євро купують за 44,75 грн, а продають за 45,35 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,20−41,30, євро — 44,95−45,20 грн.

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