До закриття міжбанку курс долара впав на 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 21 копійку у купівлі та на 20 копійок у продажу.
6 серпня 2024, 17:36
Курс валют на вечір 6 серпня: долар та євро пішли вниз на міжбанку
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Відкриття 6 серпня
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Закриття 6 серпня
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Зміни
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41,11/41,13
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41,01/41,03
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10/10
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44,98/44,98
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44,77/44,78
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21/20
Коментар «Мінфіну»
Падіння євро це результат перерахунку курсу долара у парі з гривнею на міжбанку та зниження євро у парі з доларом на зовнішніх ринках, де євро впало до 1,0923.
Курси у банках та обмінниках
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,40 грн. Євро купують за 44,75 грн, а продають за 45,35 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,20−41,30, євро — 44,95−45,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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