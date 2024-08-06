Volkswagen повертається в росію через китайський бренд — Die Zeit

На початку липня німецький автогігант Volkswagen фактично повернувся на російський ринок. Компанія почала продавати свої автомобілі у рф під брендом Jetta. Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit.

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У Росії офіційно з’явився у продажу автомобіль Jetta — суббренд, створений Volkswagen і FAW для китайського ринку у 2019 році.

Jetta VS5 дуже схожий на Volkswagen Tiguan, а Jetta VA3 має багато спільного з Volkswagen Polo. До 2022 року обидві ці моделі збирали на російському заводі в Калузі.

Бренд Jetta пропонує адаптовані версії оригінальних моделей, створених для Китаю. Виробництво здійснює китайський концерн FAW з використанням німецьких комплектуючих.

Автомобілі Jetta вже тривалий час ввозилися до росії за програмою «паралельного імпорту», але кілька тижнів тому Jetta Motors офіційно повідомила російські ЗМІ про початок офіційного продажу.

Повідомляється, що Jetta запустила офіційний сайт Jetta Motors Russia, який зареєстрований на компанію FAW Osteuropa GmbH (ТОВ «ФАВ-Східна Європа»), дочірню компанію China FAW Group Import & Export Co — це та сама група FAW, яка разом з Volkswagen збирає автомобілі в Китаї.

FAW Osteuropa GmbH відповідає за постачання автомобілів в росію, повідомив представник компанії у відповідь на запит німецьких журналістів. І саме вона є офіційним імпортером Jetta у рф.

Тобто, фактично, автомобілі вивів на російський ринок китайський партнер Volkswagen (VW Group).

Що кажуть у Volkswagen

Водночас у самому концерні Volkswagen сказали, що нічого не знають про бізнес у росії і що ані VW Group China, ні спільні підприємства не експортують автомобілі в країну-агресорку.

Втім, як пише видання, «видається не дуже правдоподібним», що це здійснюється без відома німецької сторони. Цікаво, що сайт Jetta припинив роботу після того, як кореспонденти Die Zeit надіслали запит до німецької компанії.

Нагадаємо

Автоконцерн Volkswagen оголосив про вихід з ринку рф через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У 2023 році німецька компанія продала свій завод у Калузі за 160 млн євро.