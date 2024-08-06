НБУ анулював ліцензії двом страховим компаніям

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Кому анулювали ліцензії

Національний банк надав дозвіл ТДВ «СК «Варто» на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу з ринку.

За інформацією регулятора, рішення про вихід ТДВ «СК «Варто» з ринку було ухвалене на загальних зборах учасників страховика 18 липня 2024 року. Після завершення процедури виходу з ринку компанія зобов'язана звернутися до НБУ із заявою про анулювання ліцензії.

Водночас на підставі власних заяв, НБУ анулював ліцензії на здійснення діяльності із страхування та виключив з Державного реєстру фінансових установ ТДВ «СК «Астрамед» та АТ «СК «ІНГО Життя».

Щодо ТДВ «СК «Астрамед» та АТ «СК «ІНГО Життя», НБУ надав їм дозволи на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля 5 липня та 28 червня 2024 року відповідно.

За даними НБУ, у 2023 році обсяг страхових премій ТДВ «СК «Варто» становив 29,594 млн грн, ТДВ «СК «Астрамед» — 26,970 млн грн, а АТ «СК «ІНГО Життя» — 293 тис. грн.