Кабмін спростив реєстрацію транспорту, який ввозять в Україну як гуманітарну допомогу

Кабінет міністрів врегулював питання реєстрації та обліку транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України за спрощеною процедурою в умовах воєнного стану. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Відповідні зміни внесено до урядових постанов № 1388 від 7 вересня 1998 року та № 584 від 10 травня 2022 року.

Згідно зі змінами, документом, що підтверджує право власності на транспортний засіб, є декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою.

Також визначено перелік документів, які подаються для державної реєстрації або державного обліку транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою та ввезених за спрощеною процедурою.

Крім того, передбачена можливість видачі реєстраційних документів для поїздок за кордон для транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою та ввезених за спрощеною процедурою, які перебувають на тимчасовому державному обліку.

При цьому стає обов’язковим зазначення в реєстраційних документах заборони на відчуження транспортних засобів, які ввезених як гуманітарна допомога.