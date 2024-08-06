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6 серпня 2024, 19:20

Ринок планшетів зріс на 22%: Apple і Samsung в лідерах

У другому кварталі 2024 року загальна кількість поставок планшетів у всьому світі склала 34,4 млн одиниць, що на 22,1% більше, ніж в аналогічному періоді попереднього року. Про це свідчать дані компанії IDC.

У другому кварталі 2024 року загальна кількість поставок планшетів у всьому світі склала 34,4 млн одиниць, що на 22,1% більше, ніж в аналогічному періоді попереднього року.
Фото: pixabay.com

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Наразі рівень постачання можна порівняти зі значеннями до пандемії коронавірусу. Це ознака того, що попит на планшети відновився.

Лідери ринку

Apple лідирує на ринку планшетів, контролюючи понад його третину. У другому кварталі року «яблучна» компанія реалізувала 12,3 млн планшетів, що становить 35,8% частки ринку.

Випуск нових 11-дюймових і 13-дюймових моделей iPad Air і iPad Pro допоміг Apple збільшити частку ринку в усьому світі.

Китай був єдиним виключенням, оскільки жорстка конкуренція з боку місцевих брендів Huawei та Xiaomi завадила американській компанії продавати свої планшети на цьому ринку.

Samsung посіла друге місце з результатом 6,9 млн поставок за цей період, що становить 20,1% частки ринку.

Lenovo опинилася на третьому місці з 2,5 млн поставок і 7,3% часткою ринку.

Huawei поставила 2,3 млн планшетів і зайняла 6,8% частки ринку завдяки високому попиту на останні пристрої серії MatePad.

Xiaomi — п’ятий провідний постачальник планшетів з результатом 2 млн поставок і 5,8% часткою ринку. Китайська компанія може похвалитися найвищим зростанням у річному обчисленні — 94,7% зі значним зростанням на кількох європейських ринках.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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