Кабмін дозволив іноземним компаніям отримувати дозволи на будівельну діяльність

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо надання можливості іноземним компаніям та організаціям, які діють на території України через відокремлені підрозділи та постійні представництва, набувати право на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Відповідні зміни вносяться до постанови КМУ № 314 від 13 березня 2022 року.

Вони стосуються будівництва об'єктів, які належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків.

Право на будівельну діяльність надаватиметься шляхом безоплатного подання до органу ліцензування декларації про провадження господарської діяльності без необхідності отримання ліцензії на будівництво об'єктів.

Відповідна норма діятиме на час воєнного стану.

«Ухвалення цього акта дозволить удосконалити нормативно-правове регулювання діяльності іноземних компаній в Україні. Зокрема, дасть змогу представництвам польських компаній в Україні здійснювати роботи з облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі роботи заплановані в межах реалізації договору між урядом України та Польщі про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 9 вересня 2015 року.