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6 серпня 2024, 13:26

НБУ застосував заходи впливу до 16 небанківських фінансових установ

Нацбанк застосував до 15 фінансових компаній та одного ломбарду заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Нацбанк застосував до 15 фінансових компаній та одного ломбарду заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.
Фото:depositphotos

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До кого застосували заходи впливу

Перелік компаній

В чому причина

Зазначені небанківські фінансові установи не подали до Нацбанку звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2023 рік, складений суб'єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності такої небанківської фінансової установи, та в порядку, установленому законодавством України та міжнародними стандартами аудиту.

Вони зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 01 жовтня 2024 року.

Рішення про застосування заходів впливу ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 5 серпня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг.

Рішення набирають чинності з 6 серпня 2024 року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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