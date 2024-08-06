Відомий організатор азартних ігор відшкодував державі понад 1 мільярда гривень несплачених податків

Один із відомих організаторів азартних ігор відшкодував у бюджет понад 1 млрд грн несплачених податків. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Встановлено, що службові особи компанії-оператора азартних ігор у період з 2021 по 2023 роки умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після проведення слідчих дій згаданий оператор вирішив відшкодувати завдані державі збитки та перерахував до бюджету 1 мільярд 66 мільйонів гривень.

Зазначається, що під час досудового розслідування кримінального провадження детективи БЕБ оголосили підозру керівнику підприємства. Водночас прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності після відшкодування збитків.