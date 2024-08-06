Ціни на золото впали з майже з рекордних позначок

Ціни на золото впали з майже рекордних позначок у ході азіатських торгів у вівторок, оскільки відновлення фондових ринків призвело до підвищення попиту на активи з меншим ризиком, хоча попит все ще підтримував відносне зростання цін на жовтий метал. Про це пише investing.com.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

У понеділок золото підскочило майже до рекордних позначок, оскільки обвал на світових фондових ринках змусив трейдерів входити у активи із меншим ризиком. Зростання очікування рецесії у США та політика ФРС щодо затягування зниження відсоткових ставок сприяли зростанню цін на золото, водночас знижуючи курс долара.

Очікування відповіді Ірану за вбивство лідера ХАМАС у Тегерані також сприяло зростанню попиту на золото.

Ціна на ф'ючерси впала на 0,3% до $2402,57 за унцію. На початку тижня спотові ціни досягали позначки $2460 за унцію.