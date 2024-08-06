Впродовж липня 2024 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 956 авто, що на 20% менше, ніж у попередньому місяці. Про це повідомляє Укравтопром.
6 серпня 2024, 12:03
В Україні знизився попит на комерційні авто
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У порівнянні з торішнім липнем, реєстрації нових комерційних авто втратили 2%.
Найпопулярніші марки
До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- Renault — 227 од.;
- Scania — 100 од.;
- Citroen — 78 од.;
- MAN — 69 од.;
- Volvo — 66 од.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 7,2 тис. нових машин, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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Джерело: Мінфін
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