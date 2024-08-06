Кабінет міністрів розширює перелік сервісів, які можна буде отримати в усіх Центрах надання адміністративних послуг України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
6 серпня 2024, 11:22
Кабмін розширив перелік послуг для ЦНАПів
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Які послуги додали
Незабаром у ЦНАПах можна буде оформити:
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взяття на облік для оформлення санаторно-курортного лікування чи компенсації вартості такого лікування, якщо оплатили його самостійно, для людей, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України;
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внесення до Реєстру пільговиків інформації про українців, які мають право на пільгу, та членів їхніх сімей чи опікуна;
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призначення щомісячної грошової компенсації для учнів навчальних закладів на територіях радіоактивного забруднення та дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, які не харчуються в їдальнях.
Джерело: Мінфін
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