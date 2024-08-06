Кабмін розширив перелік послуг для ЦНАПів

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Незабаром у ЦНАПах можна буде оформити:

взяття на облік для оформлення санаторно-курортного лікування чи компенсації вартості такого лікування, якщо оплатили його самостійно, для людей, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України;

внесення до Реєстру пільговиків інформації про українців, які мають право на пільгу, та членів їхніх сімей чи опікуна;