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6 серпня 2024, 11:05

Трамп закликав уряд США не продавати крипту, акції криптокомпаній впали на 19%: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Криптофонди зафіксували перший за місяць тижневий відтік

Відтік із криптовалютних інвестфондів із 27 липня до 2 серпня становив $528 млн, що більш ніж удвічі вище за надходження тижнем раніше ($245 млн). Про це свідчать дані CoinShares.

Аналітики пояснили негативну динаміку побоюваннями рецесії в США, загостренням геополітичною ситуацією і подальшою хвилею ліквідацій лонгів ризикових активів.

Оборот ETP залишився на максимальних з травня значеннях ($14,8 млрд).

З пов’язаних з біткоїном продуктів клієнти вивели $400 млн після припливу в $519 млн тижнем раніше. У структури, які дають змогу відкривати шорт за цифровим золотом, інвестори внесли $1,8 млн (раніше $0,3 млн).

Інструменти на базі альткоїнів залучили $18,1 млн.

Відтік з Ethereum-фондів склав $146 млн, з моменту запуску ETF збільшився до $430 млн.

Акції криптокомпаній впали в середньому майже на 19% на тлі обвалу крипторинку

4−5 серпня 2024 року крипторинок зіткнувся з істотним спадом. На тлі цього акції великих криптокомпаній просіли в середньому на 18,8%. Про це повідомляє Incrypted.

  • Цінні папери компанії MicroStrategy, можливо, найбільшого корпоративного біткоїн-ходлера, впали на 25% на премаркеті.
  • Акції криптобіржі Coinbase впали на 18%.
  • Цінні папери одного з найбільших біткоїн-майнерів — MARA (раніше Marathon Digital) — просіли 18,15%.
  • У випадку з компанією Riot Platforms, яка також працює в секторі майнінгу, падіння становить майже 14%.

Поліція Австралії повідомила про фішингову атаку на понад 2 000 криптогаманців

Федеральна поліція Австралії почала розслідування шахрайської схеми з криптовалютами, яка зачепила щонайменше 2 000 гаманців. Про інцидент із безпекою, який призвів до значних збитків, повідомили в правоохоронних органах.

У квітні 2024 року Chainalysis запустила ініціативу Spincaster, спрямовану на боротьбу з цільовим фішингом у секторі криптовалют. Процедура передбачала серію «спринтів», проведених у шести країнах світу з квітня до червня 2024 року.

За цей період в операції взяли участь 12 державних установ і 17 криптобірж.

Завдяки ініціативі Spincaster, команді Chainalysis вдалося відстежити численні потоки коштів, пов’язаних із діяльністю кіберзлочинців.

Під час масштабної операції, проведеної спільно з австралійським агентством із запобігання тероризму (AFP), вдалося виявити понад 2 000 криптогаманців, які постраждали від злому внаслідок фішингу. Усі вони належали австралійцям, ідеться у звіті.

Зазначається, постраждалі користувачі стали жертвами шахрайської схеми, відомої як approval phishing. За цього типу фішингу зловмисник вводить інвестора в оману, змушуючи його підписати шкідливу транзакцію і перевести токени на іншу адресу.

Трамп закликав уряд США не продавати криптовалюту

Кандидат у президенти США Дональд Трамп поговорив зі стримером Адіном Россом. Під час бесіди вони торкнулися зокрема й теми криптовалют.

Росс згадав нещодавній продаж біткоїнів урядом США і запитав Трампа, чи буде він підтримувати криптовалюту, якщо переможе на виборах у листопаді 2024 року.

Кандидат у президенти США застеріг уряд від продажу цифрових активів.

«Це те, чим влада не повинна займатися. Тому що їй варто розвивати цю сферу. Якщо ми цього не зробимо, Китай зробить це, й інші країни теж», — зазначив Трамп.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Джерело: Мінфін
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