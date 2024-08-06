Курс валют на 6 серпня: євро в банках додало 15 копійок, а долар втратив 10 копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках подешевшав на 9 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у покупці подешевшало на 2 копійки, а у продажу на 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,50 грн. Євро купують за 44,75 грн, а продають за 45,44 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,16−41,35, євро — 45,00−45,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,11−41,13 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,98−44,98 грн/євро.

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