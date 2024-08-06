У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці подешевшав на 10 копійок, а у продажу на 5 копійок. Євро у покупці додало 15 копійок, а у продажу 14 копійок.
Курс валют на 6 серпня: євро в банках додало 15 копійок, а долар втратив 10 копійок
Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках подешевшав на 9 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у покупці подешевшало на 2 копійки, а у продажу на 5 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,50 грн. Євро купують за 44,75 грн, а продають за 45,44 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,16−41,35, євро — 45,00−45,25 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,11−41,13 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,98−44,98 грн/євро.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Коментарі