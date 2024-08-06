Експорт українських товарів у липні зріс до $3 млрд — Качка

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Як змінився експорт

Він зауважив, що зростання вартісного показника експорту українських товарів зафіксовано попри те, що його фізичний обсяг у липні був на 0,6% меншим, ніж в червні.

«Головна причина — сезонна перезмінка в аграрних культурах, які експортуються. Обсяги експортованої кукурудзи і далі меншають — 1,56 млн тон, на 44,4% менше, ніж в червні і в 2,5 рази менше ніж в піковому квітні, коли ми експортували 4,1 млн тон кукурудзи. Натомість маємо збільшення експорту пшениці і ріпаку», — пояснив Качка.

Він також зауважив, у липні Україна експортувала 219 тисяч тон напівфабрикатів з заліза — це найкращий показник від початку повномасштабної війни, порівняно із червнем він зріс на 83%.

Качка уточнив, що $1,67 млрд (56%) усього українського експорту припадає на ЄС. У тому числі Польща імпортувала товарів з України на $358 млн, Іспанія — на $190 млн, Німеччина — на $178 млн, Нідерланди — на $147 млн, а Італія — на $136 млн.

Найбільші імпортери

За виключенням ЄС, десятка найбільших імпортерів товарів з України у липні виглядала наступним чином:

Китай — $175 млн (-3,1%, порівняно із червнем);

Єгипет — $143 млн (+17,5%);

Туреччина — $134 млн доларів (+32,7%);

Індія — $89 млн (+137%);

Молдова — $87 млн;

Ліван — $44 млн;

Алжир — $39,5 млн;

США — $39,2 млн;

Ізраїль — $39 млн;

Індонезія — $38,5 млн.

Щодо імпорту, Качка повідомив, що він становив у липні $5,3 млрд.

«На додаток до традиційних палива ($604 млн), автомобілів ($306 млн), лікарських засобів ($156 млн), БПЛА ($101 млн), маємо такі значні статті імпорту як комплексні добрива ($102 млн) і електроенергія ($120 млн)», — зауважив заступник міністра економіки.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», український експорт за перші шість місяців цього року становив $19,5 млрд, що відповідає показнику першого півріччя 2023 року. Водночас Україна імпортувала за пів року товарів на $31,9 млрд, що на 4,9% більше, ніж за перше півріччя минулого року.