Як залишатися анонімним при використанні криптовалюти

Анонімність при використанні криптовалюти — важливе питання для багатьох користувачів, що прагнуть зберегти свою конфіденційність, особливо у сьогоднішній час. У цій статті відомий моніторинг обмінників Обміфай допоможе розібратися та розглянути основні аспекти анонімності у криптопросторі.

Що таке конфіденційні монети та анонімна криптовалюта?

Тут ми говоримо про цифрові активи, які забезпечують високий рівень приватності та анонімності для своїх користувачів. Основна мета таких криптовалют — приховати інформацію про транзакції, власників та суми, тим самим забезпечуючи захист особистих даних.

Особливості та прозорість крипти

Криптовалюти можна розділити на три категорії за рівнем анонімності: анонімна крипта, псевдоанонімна крипта та неанонімна крипта.

Анонімна крипта

Приклад таких валют — Monero та Zcash, вони використовують передові криптографічні методи для повного приховування даних про транзакції. У них застосовуються технології, такі як кільцеві підписи, приховані адреси гаманців та докази з нульовим розголошенням. Ці методи дозволяють забезпечити максимальну конфіденційність та захист даних.

Псевдоанонімна крипта

Псевдоанонімні криптовалюти, наприклад, Біткоїн, надають відносну конфіденційність. Адреси користувачів та деталі транзакцій видимі в публічному блокчейні, але пов'язання цих даних з реальною особою вимагає додаткових зусиль та аналізу. У цьому випадку анонімність частково досягається за рахунок використання псевдонімів.

Неанонімна крипта

Неанонімні криптовалюти, такі як Ripple (XRP), повністю прозорі та надають всю інформацію про транзакції та адреси гаманців у публічному доступі. Такі криптовалюти менше підходять для тих, хто цінує конфіденційність.

Як працює анонімна криптовалюта?

Анонімна криптовалюта використовує різні методи та протоколи для забезпечення анонімності та конфіденційності транзакцій. Основні методи включають:

Використання кільцевих підписів, що дозволяють приховати відправника транзакції. У мережі створюється кілька можливих підписів, серед яких незрозуміло, яка з них справжня.

Систему створення «прихованих» унікальних одноразових адрес гаманців для кожної транзакції, що робить неможливим відстеження реального отримувача.

Ризики при переказі криптовалюти анонімно

Незважаючи на високий рівень анонімності, перекази криптовалюти анонімно несуть у собі певні ризики. Наприклад, у деяких країнах використання анонімних токенів може бути обмежене або заборонене законом. Також, зберігання коштів на анонімних гаманцях вимагає підвищеного рівня безпеки, щоб уникнути зломів і крадіжок.

Додатково, важливо враховувати можливість деанонімізації через аналіз транзакцій та інші методи. Використання міксерів та криптоміксерів може допомогти підвищити рівень анонімності, але несе в собі додаткові ризики та складнощі.

Так чи можливо зберегти повну анонімність у криптопросторі?

Які монети використовувати — лише частина питання. Набагато важливіше те, де і як ви зберігаєте свої активи. Централізовані криптовалютні біржі, такі як Binance і Coinbase, надають зручні гаманці, але вимагають проходження ідентифікації та надання особистих даних (KYC), що робить ці біржі зовсім не анонімними. Ці платформи централізовані і підпорядковуються законам і регулюванням. У разі чого, за першим же запитом від правоохоронних органів біржа розкриє ваші дані аж до IP-адреси.

А як щодо DEX бірж та холодних гаманців?

Вони пропонують більше можливостей для збереження анонімності, адже не вимагають нічого, окрім ключа і сід-фрази, яку потрібно надійно зберігати. DEX (децентралізовані біржі), такі як Uniswap і PancakeSwap, не вимагають реєстрації або верифікації, тобто ви можете здійснювати транзакції анонімно. Холодні гаманці, такі як Ledger і Trezor, також забезпечують високий рівень безпеки та анонімності ваших коштів.

Використання DEX і холодних гаманців може бути менш зручним через відсутність P2P обміну та необхідність ручного управління коштами. У таких випадках на допомогу приходить Обміфай. Це моніторинг онлайн обмінників, через який можна купувати і продавати криптовалюту. Наприклад, можна вивести крипту з холодного гаманця у готівку в потрібному місті — і анонімність платежу вам забезпечена. На Обміфай ви завжди можете вигідно та безпечно купити або продати криптовалюту, незалежно від того, де ви зберігаєте свої активи.