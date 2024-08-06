Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 585 140 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
6 серпня 2024, 8:14
Втрати ворога за 5 серпня: 1 050 російських окупантів, 4 танки, 6 ракет та 36 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 585140 (+1050) осіб,
- танків — 8421 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 16294 (+8) од,
- артилерійських систем — 16384 (+39) од,
- РСЗВ — 1138 (+0) од,
- засоби ППО — 910 (+0) од,
- літаків — 365 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13158 (+36),
- крилаті ракети — 2420 (+6),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 22148 (+54) од,
- спеціальна техніка — 2738 (+1)
Джерело: Мінфін
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