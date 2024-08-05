Курс валют на вечір 5 серпня: долар впав на міжбанку, а євро зросло

До закриття міжбанку курс долара впав на 11 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро зросло на 18 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 5 серпня Закриття 5 серпня Зміни долар 41,22/41,25 41,11/41,13 11/12 євро 44,95/44,97 45,13/45,14 18/17

Коментар «Мінфіну»

Зростання євро обумовлено перерахунком на міжбанку курсу долара у парі з гривнею й через зростання євро у парі з доларом на зовнішніх ринках, де євро у моменті пробивало рівень 1,10 долара. На момент закриття курс дещо впав до 1,0983.

Долар дещо просів через, те що НБУ продає великі обсяги USD на ринку.

Курси у банках та обмінниках

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,55 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,30 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,25−41,40, євро — 45,02−45,30 грн.

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