До закриття міжбанку курс долара впав на 11 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро зросло на 18 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 5 серпня: долар впав на міжбанку, а євро зросло
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Відкриття 5 серпня
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Закриття 5 серпня
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Зміни
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41,22/41,25
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41,11/41,13
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11/12
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44,95/44,97
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45,13/45,14
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18/17
Коментар «Мінфіну»
Зростання євро обумовлено перерахунком на міжбанку курсу долара у парі з гривнею й через зростання євро у парі з доларом на зовнішніх ринках, де євро у моменті пробивало рівень 1,10 долара. На момент закриття курс дещо впав до 1,0983.
Долар дещо просів через, те що НБУ продає великі обсяги USD на ринку.
Курси у банках та обмінниках
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,55 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,30 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,25−41,40, євро — 45,02−45,30 грн.
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