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5 серпня 2024, 19:17

У В’єтнамі магната-мільярдера засудили на 21 рік за шахрайство

У понеділок Народний суд Ханоя засудив до 21 року в'язниці в'єтнамську авіакомпанію та магната нерухомості Трінь Ван Куєта. Його визнали винним в обмані акціонерів на суму $144 мільйони (приблизно 131 мільйон євро) шляхом завищення вартості однієї зі своїх компаній. Про це пише DW.

У понеділок Народний суд Ханоя засудив до 21 року в'язниці в'єтнамську авіакомпанію та магната нерухомості Трінь Ван Куєта.
Фото:dw.com

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Що відомо

Обвинувальний вердикт був винесений після двотижневого судового процесу над Куйє та 49 іншими спільниками.

48-річний Куйєт відомий у В'єтнамі тим, що володів дисконтною авіакомпанією Bamboo Airways і FLC Group, яка мала широкий спектр холдингів нерухомості, таких як готелі, курорти та поля для гольфу.

Підсудних визнали винними в шахрайському перебільшенні вартості дочірньої компанії FLC, FLC Faros, незадовго до того, як вона стала публічною у 2016 році.

Згідно з обвинуваченням, компанія продала 391 мільйон акцій приблизно 30 000 інвесторам, фактично виманивши у них 3,6 трильйона в'єтнамських донгів ($144 мільйони).

Деякі з обвинувачених Куєта є чиновниками, які схвалили схему, незважаючи на те, що знали, що цифри, надані інвесторам, були неправдивими. Серед них був Тран Дак Сінь, колишній голова фондової біржі Хо Ши Міна. Сіна засудили до 6,5 років ув'язнення.

Вироки іншим обвинуваченим варіювалися від тюремного ув'язнення до умовного терміну.

Нагадаємо

Арешт Куйєта у 2022 році відбувся в рамках десятирічного антикорупційного хрестового походу Комуністичної партії В'єтнаму.

У квітні ще один магнат нерухомості був засуджений до смертної кари за організацію найбільшої в країні справи про фінансове шахрайство. Чионг Мі Лан був одним із найважливіших бізнесменів В'єтнаму протягом багатьох років, перш ніж його засудили за шахрайство на суму 12,5 мільярдів доларів.

Після десятиліть безкарності з 2016 року тисячі чиновників Комуністичної партії були притягнуті до дисциплінарної відповідальності за звинуваченнями в корупції, а вісім членів потужного Політбюро були усунені.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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