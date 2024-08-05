Ціни на цукор знизилися до мінімуму за два роки — Bloomberg

Як змінилися ціни

Вартість контрактів впала на 2,5% до 17,64 доларових центів за 0,45 кг, що є найнижчим показником з жовтня 2022 року.

За інформацією провідного аналітика компанії Covrig Analytics Клаудіу Ковріга, найбільший у світі виробник цукру — Бразилія експортувала близько 20 мільйонів тонн цукру з початку року до липня, що на 40% більше, ніж у попередньому році.

Він додав, що темпи експорту можуть призупинитися з листопада по грудень або навіть раніше, якщо сезон дощів розпочнеться вчасно в жовтні.

Очікується, що сезон мусонних дощів в Індії, другому за величиною виробнику цукру-сирця, сприятиме збільшенню його виробництва.

За даними Метеорологічного департаменту Індії, нині кількість дощів впродовж літа на 6% перевищує норму.