Hugo Boss продав російський бізнес. Після початку великої війни бренд згорнув основну діяльність у рф, але продовжив працювати на гуртовому ринку. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що німецький дім моди Hugo Boss продав свій російський бізнес місцевій компанії Stockmann.

«Ми можемо підтвердити, що наше російське дочірнє підприємство було продано АТ „Стокманн“ — компанії, що належить одному з давніх гуртових партнерів Hugo Boss у країні», — йдеться в заяві Hugo Boss.

Жодна зі сторін не розкриває фінансових умов угоди, але росія вимагає, щоб іноземні компанії продавали активи зі знижкою не менше 50%.

Угода була закрита 2 серпня, і тепер АТ «Стокманн» володіє 100% акцій Hugo Boss Rus номінальною вартістю 40 млн руб (470 588 дол).