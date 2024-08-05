Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти білорусі. Деталі

Європейський Союз 5 серпня затвердив новий пакет санкцій проти білорусі, куди увійшли 28 осіб, які вважають причетними до репресій і порушень прав людини в цій країні. Про це пише biz.liga.net з посиланням на Раду Європейського Союзу.

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Деталі

Нові санкції пов'язані з четвертою річницею сфальсифікованих виборів президента у білорусі.

Санкції стосуються трьох груп людей:

двох заступників начальника Головного управління з боротьби з організованою злочинністю та корупцією (ГУБОПіК);

прокурорів і суддів, які ухвалювали політично мотивовані вироки;

групи соратників Лукашенка, серед яких гендиректорка інформаційного агентства БелТА Ірина Акулович, телеведучий Микита Рачиловський, колишній голова пресслужби Лукашенка Дмитро Жук.

Загалом обмежувальні заходи ЄС проти Білорусі тепер поширюються на 261 фізичну особу та 37 організацій.

Особи, які потрапили до списків, підпадають під заморожування активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм доступ до коштів. Фізичним особам також заборонено поїздки, що не дозволяє їм в'їжджати або їздити транзитом через територію ЄС.