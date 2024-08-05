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5 серпня 2024, 14:10

Уряд розширив умови надання грантів для розвитку виноградарства та садівництва

Кабмін вніс зміни до Порядку надання грантів на створення садівництва, ягідництва та виноградарства та до Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства. Відповідна постанова № 871 прийнята на засіданні Уряду 2 серпня 2024 року.

Кабмін вніс зміни до Порядку надання грантів на створення садівництва, ягідництва та виноградарства та до Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства.
Фото:depositphotos

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Що змінили в програмі

Зміни до Порядку надання грантів на створення садівництва, ягідництва та виноградарства, передбачають, зокрема:

  • розширений перелік регіонів для вирощування кісточкових порід. Збільшено загальну площу для посадок персика, абрикоса, обліпихи, малини, смородини, аґрусу, ожини, порічки внаслідок зменшення загальної площі посадок під лохиною та чорницею;

  • уточнений період, протягом якого отримувач гранту на сад зобов’язаний створити відповідну кількість сезонних робочих місць;
  • виключена вимога щодо встановлення системи зрошення та водозабору для винограду.

Даною постановою також розширено коло потенційних отримувачів грантів на сад та теплицю, зокрема, які:

  • перебувають та провадять господарську діяльність на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси;
  • здійснюють виробництво (без додавання спирту) та/або реалізацію вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових.

Постанова набуває чинності з моменту її опублікування.

Нагадаємо

Урядова грантова програма «єРобота» діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг — можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень». За період дії програми видано 293 накази на гранти для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства (812,0 млн грн) і тепличного господарства (287,3 млн грн). Відповідно до наказів планується створення більше 27 тисяч робочих місць.

Гранти надаються у розмірі до 70 % вартості проєкту, але не більше 10 млн грн на сад та 7 млн грн на теплицю. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проєкту. Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів — від 5 до 10 постійних і 125−425 сезонних працівників залежно від найменування насаджень. Для теплиць — не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар площі модульної теплиці.

Вигідні кредити в Україні без поручителів і застави

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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