Курс валют на 5 серпня: євро в банках підскочило на 26 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці та у продажу зріс на 5 копійок. Євро у покупці додало 10 копійок, а у продажу 26 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках подешевшав на 8 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро у покупці подорожчало на 10 копійок, а у продажу на 12 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,55 грн. Євро купують за 44,50 грн, а продають за 45,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,37−41,49, євро — 45,00−45,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,22−41,25 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,95−44,97 грн/євро.

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