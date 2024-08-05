У росії Райффайзенбанк припинив відкривати нові брокерські рахунки

Райффайзенбанк припинив можливість відкривати нові брокерські рахунки для роздрібних інвесторів, розповіли Frank Media у підтримці банку. За словами оператора, банк «тимчасово» не відкриває нові брокерські рахунки з 26 липня 2024 року.

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Що відомо

Відкриття нових брокерських рахунків призупинено у зв'язку із приписом ЄЦБ на адресу групи RBI, заявили у підтримці брокера.

«Райффайзенбанк змушений знижувати обсяг операцій на російському ринку. На цьому етапі ми ухвалили рішення з 26 липня 2024 року тимчасово призупинити відкриття нових брокерських рахунків через системи дистанційного обслуговування для роздрібних інвесторів», — заявив оператор профучасника.

У підтримці брокера не називають терміни, коли можливість відкривати нові рахунки в Райффайзенбанк знову з'явиться. При цьому зазначають, що брокерські рахунки, що діють, обслуговуються як зазвичай.

«Райффайзенбанк продовжує працювати з усіма категоріями клієнтів і робить все можливе, щоб усі сервіси залишалися доступними», — заявляють у підтримці банку.

Продаж російської «дочки»

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International продовжує працювати над продажем або виділенням російського дочірнього Райффайзенбанку, йшлося у звіті групи за другий квартал 2024 року.

Група попереджала, що відповідно до вимог Європейського центрального банку RBI ще більше скоротить бізнес у росії. Перші наслідки для клієнтів, такі як обмеження платежів, вже набули чинності, далі будуть додаткові заходи, повідомлялося в презентації.

У цільовій бізнес-моделі банку — сфокусуватися на розміщенні ліквідності на карбованцеві депозити в Банку росії, до того ж Райффайзенбанку встановлені суворі обмеження на валютообмінні операції з ліквідністю, поточний кредитний портфель амортизується при закінченні договорів, «за дуже рідкісними винятками».

У березні 2023 року стало відомо, що ЄЦБ посилив тиск на RBI, наполягаючи, щоб австрійський банк прискорив процес виходу з росії. Сама ж група визнавала, що залишити російський ринок їй буде складно, а продавати банк за будь-яку ціну вона не має наміру.