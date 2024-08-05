Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 180 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 584 090 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 серпня 2024, 8:20
Втрати ворога за 4 серпня: 1 180 російських окупантів, 6 танків та 24 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 584090 (+1180) осіб,
- танків — 8417 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 16286 (+31) од,
- артилерійських систем — 16345 (+69) од,
- РСЗВ — 1138 (+0) од,
- засоби ППО — 910 (+0) од,
- літаків — 365 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13122 (+24),
- крилаті ракети — 2414 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 22094 (+68) од,
- спеціальна техніка — 2737 (+3).
Джерело: Мінфін
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