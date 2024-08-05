Польща відсьогодні закриває один із пунктів пропуску на кордоні з Україною

Із 5 серпня Польща закриє один із пунктів пропуску на кордоні з Україною — поблизу з українським переходом Ягодин. Пункт пропуску закриють для капітального ремонту. Про це передає Інтерфакс-Україна з посиланням на польське RMF24.

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Що відомо

«У зв'язку з ремонтом покриття прикордонного переходу в Дорогуську буде значно ускладнено рух транспорту, повідомило Надбужанське відділення Прикордонної служби», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботи розпочнуться з понеділка, 5 серпня, і триватимуть до 14 листопада цього року.