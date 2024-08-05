МХП відкриває нові вакансії: шанс долучитися до команди, що розвивається та експериментує

МХП — потужна міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій — пропонує нові вакансії. Компанія, відома своїми провідними споживчими брендами, запрошує талановитих фахівців стати частиною команди професіоналів, які невпинно розвиваються та впроваджують інновації.

Перелік вакансій у МХП (деталі за посиланнями):

Керівник відділу з планування виробництва | від 84 000 грн

Київ | Повна зайнятість

Керівник ІТ проектів | від 85 000 грн

Київ | Повна зайнятість

Провідний експерт з побудови бізнес-моделей | від 84 000 грн

Віддалена робота | Повна

Менеджер з внутрішніх контролів | від 64 500 грн

Віддалена робота | Повна зайнятість

Бізнес-аналітик напрямку Агро | від 57 500 грн

Віддалена робота | Повна зайнятість

Провідний фахівець з планування продажів | від 48 500 грн

Віддалена робота | Повна зайнятість

Senior process analyst | від 77 500 грн

Віддалена робота | Повна зайнятість

Бізнес-партнер з персоналу | від 45 000 грн

с. Степанці, Черкаська обл. | Повна зайнятість

Фахівець з навчання, оцінки та розвитку персоналу | від 31 000 грн

с. Мирне, Київська обл. | Повна зайнятість

Провідний фахівець з операційного планування | від 39 000 грн

с. Крюківщина, Київська обл. | Повна зайнятість

Чому варто обрати кар'єру в МХП:

Постійний розвиток: МХП пропонує широкі можливості для навчання та кар'єрного зростання, де фахівці можуть розширювати свої компетенції та набувати різноманітного досвіду.

Масштабні проєкти: Можливість участі в цікавих, стратегічно важливих ініціативах, що формують майбутнє агроіндустрії.

Інноваційний підхід: Компанія заохочує впровадження інновацій та пошук ефективних рішень для оптимізації бізнес-процесів.

Самореалізація: МХП надає широкі повноваження для втілення професійних ідей та ініціатив.

Партнерство та командність: Корпоративна культура, заснована на співпраці та взаємній підтримці.

Етичні принципи: Чесність та відкритість як фундаментальні цінності, що лежать в основі всіх дій та рішень компанії.

У МХП працюють висококласні керівники, які створюють динамічне робоче середовище та надихають команди на досягнення амбітних цілей. Ми цінуємо кожного співробітника як професіонала та особистість, створюючи атмосферу, в якій працювати справжнє задоволення.

Додаткова інформація

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.

Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-5 найбільших інвесторів країни. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами — кілька мереж, зокрема магазини «Мʼясомаркет» і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.

Спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом «МХП — Громаді» компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму «‎МХП Поруч».