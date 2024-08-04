Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 150 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 582 910 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 серпня 2024, 9:03
Втрати ворога за 3 серпня: 1 150 російських окупантів, 5 танків, 2 ракети та 41 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 582910 (+1150) осіб,
- танків — 8411 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 16255 (+17) од,
- артилерійських систем — 16276 (+59) од,
- РСЗВ — 1138 (+3) од,
- засоби ППО — 911 (+3) од,
- літаків — 363 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13103 (+41),
- крилаті ракети — 2412 (+2),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 22006 (+80) од,
- спеціальна техніка — 2734 (+11).
Джерело: Мінфін
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