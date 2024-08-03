Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 170 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 581 760 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
3 серпня 2024, 9:01
Втрати ворога за 2 серпня: 1 170 російських окупантів, 4 танки та 52 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 581760 (+1170) осіб,
- танків — 8406 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 16238 (+27) од,
- артилерійських систем — 16217 (+56) од,
- РСЗВ — 1135 (+1) од,
- засоби ППО — 908 (+1) од,
- літаків — 363 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13057 (+52),
- крилаті ракети — 2410 (+3),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21926 (+54) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 2723 (+4).
Джерело: Мінфін
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