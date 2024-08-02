Курс валют на вечір 2 серпня: євро на міжбанку різко зросло майже до 45 грн

До закриття міжбанку курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро зросло на 52 копійки у купівлі та на 53 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 2 серпня Закриття 2 серпня Зміни долар 41,16/41,18 41,22/41,25 6/7 євро 44,44/44,44 44,96/44,97 52/53

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,50 грн. Євро купують за 44,40 грн, а продають за 44,99 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,45−41,55, євро — 44,90−45,13 грн.

Коментар «Мінфіну»

Різке зростання євро обумовлене перерахунком на нашому міжбанку курсу долара у парі з гривнею й зростанням євро у парі з доларом на зовнішніх ринках, де євро зросло до 1,0907 (на момент написання новини).

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