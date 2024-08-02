Кабінет міністрів подав до Верховної Ради угоду України з Францією, яка дозволить отримати грант на 200 млн євро. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
2 серпня 2024, 17:48
Україна отримає від Франції грант на 200 мільйонів євро
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«Подаємо в парламент Угоду з Францією, яка дозволить Україні отримати 200 млн євро грантових коштів на відновлення нашої інфраструктури та економіки», — зазначив Шмигаль.
Крім того, за його словами, уряд ухвалює рішення, яке дозволить перерозподілити ресурси та отримати додаткові 50 млн євро від ЄС на програми відбудови України.
Джерело: Мінфін
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