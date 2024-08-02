Онлайн-брокер Futu із Гонконгу отримав нову ліцензію від регулятора, яка дозволяє йому відкрити торгівлю між криптовалютами й гонконзькими доларами та доларами США. Про це пише The Block.
2 серпня 2024, 15:13
Велика брокерська фірма у Гонконзі додала торгівлю парами біткоїн-долар
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Брокер дозволяє торги напряму між парами біткоїн-долар, Ethereum-долар.
«Ми помітили позитивну реакцію ринку в перший день, коли наші послуги криптотрейдингу запрацювали», — заявили в компанії.
Це перша брокерська компанія у Гонконзі, яка пропонує торгівлю криптовалютами без комісій.
Курс криптовалют до долара
Джерело: Мінфін
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