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2 серпня 2024, 14:21

Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною

Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною, яка була підписана ще на початку 2022 року. Про це повідомляє видання Daily News Hurriyet.

Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною, яка була підписана ще на початку 2022 року.

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Угоду було підписано ще 3 лютого 2022 року, а президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган схвалив її та додатки до неї лише 1 серпня цього року, пише видання.

Обсяг двосторонньої торгівлі Туреччини та України у 2023 році становив 7,3 млрд доларів, повідомив 1 серпня міністр торгівлі Омер Болат.

Він підкреслив, що очікується, що зона вільної торгівлі збільшить обсяги до 10 млрд доларів за короткий період. Болат зазначив, що Туреччина та Україна продовжуватимуть зміцнювати співпрацю та збільшувати взаємну торгівлю та інвестиції на основі спільних інтересів.

«Турецькі компанії братимуть активну участь у реалізації турецько-української робочої групи з відновлення України, яку ми спільно підписали в Стамбулі в січні цього року», — додав він.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що завершення ратифікації угоди про вільну торгівлю з Туреччиною об'єднає всі чорноморські країни, за винятком Росії, в єдиний економічний простір, взаємовигідний для всіх країн.й

Джерело: Мінфін
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