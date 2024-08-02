Bybit виходить із ринку Франції, влада Багамських островів ухвалила закон про криптовалюти: що нового

Криптобіржа Bybit виходить із ринку Франції

Криптовалютна біржа Bybit оголосила про вихід з ринку Франції. Відсьогодні, з 2 серпня, місцеві користувачі не зможуть відкривати нові позиції або купувати будь-які активи. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що припинення надання послуг пов’язане зі складнощами регулювання. Криптобіржі не вдалося отримати ліцензію відповідно до нових правил і з цієї причини Bybit згортає всі операції.

«У світлі останніх подій, пов’язаних із регулюванням з боку французької влади, Bybit припиняє надавати наші продукти та послуги громадянам і резидентам Франції. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість знову обслуговувати вас у найближчому майбутньому, щойно буде отримано відповідні ліцензії, які дадуть нам змогу це робити», — йдеться в повідомленні.

Починаючи з 13 серпня біржа ліквідує всі відкриті позиції, а користувачам залишать тільки можливість виведення коштів, заблокувавши всі інші функції.

Влада Багамських островів ухвалила закон про криптовалюти

Парламент Багамських островів офіційно затвердив закон про цифрові активи і зареєстровані торгові платформи (DARE 2024). Про ухвалення законопроєкту повідомляє місцевий регулятор.

Закон спрямований на посилення регулювання у сфері криптовалют після краху криптобіржі FTX у листопаді 2022 року. Варто зазначити, що штаб-квартира збанкрутілої компанії була розташована саме на Багамах.

Згідно з документом, тепер криптокомпанії зобов’язані дотримуватися низки вимог, серед яких захист інвесторів, необхідність проходження процедури «Знай свого клієнта» (KYC). Крім того, регулятор посилив вимоги до розкриття інформації та фінансової звітності.

Повідомляється, що новий закон охоплює ширший спектр діяльності криптофірм, включно з консультаційними та управлінськими послугами, торгівлею деривативами і стейкінгом.

«DARE 2024 вводить перший у своєму роді режим розкриття інформації про стейкінг цифрових активів, що належать клієнтам. Крім того, нове правило поширюється на управління пулом для стейкінгу», — йдеться в документі.

Закон дає чітке визначення поняття «стейблкоїн», передбачає реєстрацію цього класу активів і встановлює вимоги до зберігання, управління та звітності резервів. Зазначається, що випуск алгоритмічних стейблкоїнів «категорично заборонений».

Чистий прибуток Tether за перше півріччя сягнув $5,2 мільярда

Компанія Tether, що випускає стейблкоїн USDT, за підсумками січня-червня отримала рекордний чистий прибуток у розмірі $5,2 млрд. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Операційний прибуток склав приблизно $1,3 млрд — переважно як процентний дохід від казначейських зобов’язань США.

Обсяг прямих вкладень у ці інструменти перевищив $80,9 млрд, а з урахуванням готівки та інших еквівалентів, зокрема опосередковано через угоди РЕПО, досяг $97,6 млрд.

За цим показником Tether перевищила значення Німеччини, ОАЕ та Австралії, посівши 18 місце. За темпами покупок US Treasuries компанія вийшла на третю сходинку після Великої Британії та Кайманових Островів. Менеджмент бачить потенціал виходу на лідируючі позиції, йдеться в пресрелізі.

Частину чистого прибутку приблизно $3,9 млрд емітент отримав за рахунок приросту вартості позицій у біткоїні ($4,7 млрд) і золоті ($3,8 млрд).

Власний капітал Tether збільшився до $11,9 млрд. На 31 березня показник становив 11,37 млрд. Рівень надлишкових резервів скоротився з $6,26 млрд до $5,3 млрд.

Емітент також повідомив про збільшення у другому кварталі надзабезпечених позик з $4,7 млрд до $6,6 млрд.

Обсяг випущених у другому кварталі USDT підвищився на $8,3 млрд, до $118,4 млрд.

Ripple виділить $10 мільйонів на токенізацію казначейських облігацій США

Компанія Ripple оголосила про інвестиції на суму $10 млн у токенізовані державні облігації США. Для цих цілей компанія має намір використовувати власний продукт XRP Ledger (XRPL) — децентралізовану платформу з відкритим вихідним кодом, призначену для швидкого і недорогого передання фіатних валют і цифрових активів.

В компанії заявили, що запуск токенів на XRPL є вдалим прикладом того, як можна стимулювати доступ інституціоналів до сектору децентралізованих фінансів (DeFi) за допомогою токенізованих активів реального світу (RWA).

Ripple спрямує інвестиції в короткострокові казначейські облігації США та угоди зворотного викупу (РЕПО). Платформа токенізації OpenEden вперше додасть в XRP Ledger облігації T-bills і короткострокові боргові зобов’язання, забезпечені Міністерством фінансів США.

«Поява облігацій на XRPL, підтримуваної OpenEden, зміцнює позиції продукту від Ripple як одного з провідних блокчейнів для токенізації реальних активів», — заявив старший віцепрезидент Ripple Маркус Інфангер.

Станом на 1 серпня 2024 року обсяг заблокованих коштів у токенізованих казначейських облігаціях США досяг $1,93 млрд.