Власник Київстару холдинг Veon оголосив про делістинг з європейської біржі

Телекомунікаційний холдинг Veon оголосив про намір добровільно вийти з біржі Euronext Amsterdam, а також провести зворотній викуп своїх американських депозитарних акцій («ADS») на суму до $100 млн, йдеться у пресрелізі Veon. Про це пише Цензор.net.

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Делістинг

Водночас акції компанії залишатимуться в обігу на американській біржі Nasdaq.

Veon пояснює, що делістинг акцій на біржі Euronext Amsterdam і їх одноосібний лістинг на Nasdaq спростить і оптимізує вимоги до звітності компанії.

Очікується, що процес вилучення акцій з європейської біржі відбудеться в четвертому кварталі 2024 року після подання річного звіту.

«Делістинг буде відповідати інтересам компанії в цілому, включаючи її нинішніх і потенційних інвесторів», — зазначається у повідомленні.

Київстар та російський мільярдер Фрідман

Групі Veon належить низка мобільних операторів у різних країнах світу, в тому числі «Київстар» в Україні та «Билайн» у рф. Найбільшим акціонером холдингу є група російських мільярдерів-співзасновників «Альфа-Груп» під керівництвом Михаїла Фрідмана.

Фрідману належить приблизно 38% у компанії LetterOne, яка володіє 48% бермудської Veon Ltd. Остання є власником нідерландської Veon Amsterdam B.V., якій своєю чергою належить нідерландський Veon Holdings B V., до якого входить «Київстар».