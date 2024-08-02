Курс валют на 2 серпня: долар в обмінниках додав п'ять копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу зріс на 8 копійок. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу подорожчало на 4 копійки.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 3 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у покупці подорожчало на 2 копійки, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,95−41,50 грн. Євро купують за 44,35 грн, а продають за 44,98 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,43−41,55, євро — 44,82−45,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,16−41,18 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,44−44,44 грн/євро.

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