З початку дії програм відновлення енергетичних спроможностей банки схвалили заявки на суму 3,6 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
2 серпня 2024, 11:17
Банки схвалили кредити для енергетики на 3,6 млрд грн
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«Лише минулого тижня 20 українських банків отримали заявки на суму 1,8 млрд гривень. Йдеться як про кредити у межах державних програм підтримки, так і за власними програмами банків», — йдеться у повідомленні.
Загальна ж сума заявок, поданих бізнесом з початку червня, становить близько 39,1 млрд грн.
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Джерело: Мінфін
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