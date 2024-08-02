Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 100 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 580 590 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
2 серпня 2024, 8:18
Втрати ворога за 1 серпня: 1 100 російських окупантів, 3 танки та 37 БПЛА
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 580590 (+1100) осіб,
- танків — 8402 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 16211 (+8) од,
- артилерійських систем — 16161 (+42) од,
- РСЗВ — 1134 (+2) од,
- засоби ППО — 907 (+0) од,
- літаків — 363 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13005 (+37),
- крилаті ракети — 2407 (+0),
- кораблі/катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21872 (+56) од,
- спеціальна техніка — 2719 (+6).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі