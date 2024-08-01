До закриття міжбанку курс долара зріс на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро зросло на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.
1 серпня 2024, 17:30
Курс валют на вечір 1 серпня: долар та євро продовжують зростання на міжбанку
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Відкриття 1 серпня
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Закриття 1 серпня
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Зміни
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41,09/41,12
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41,16/41,18
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7/6
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44,45/44,47
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44,48/44,49
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3/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,42 грн. Євро купують за 44,40 грн, а продають за 44,94 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,50, євро — 44,80−45,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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