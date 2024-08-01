Міноборони збільшує обсяги закупівель наземних дронів-камікадзе та боєприпасів вітчизняного виробництва

«Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони України уклала угоду з українським виробником на постачання наземних дронів-камікадзе та про постачання боєприпасів на загальну суму 3,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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«Ми працюємо над тим, щоб забезпечити стабільне постачання не лише безпілотних літальних апаратів, а й наземних дронів-камікадзе, які мають стати потужним інструментом у руках наших військових. Ці дрони є важливою складовою нашої оборонної стратегії, оскільки вони можуть ефективно виконувати завдання з ураження ворога», — зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Крім того, Агенція оборонних закупівель також уклала угоду на постачання боєприпасів.

«Ми продовжуємо купувати в українських виробників найнеобхідніше озброєння для ЗСУ: від боєприпасів до сучасних технологічних рішень, як наземні дрони. Усього в рамках цього візиту ми уклали угоди на понад 3,7 млрд грн», — зазначила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.