Виробництво у світі натрапило на труднощі у липні через падіння попиту — Reuters

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 серпня 2024, 17:06

Виробництво у світі натрапило на труднощі у липні через падіння попиту — Reuters

Виробництво в Європі та Азії у липні 2024 року продемонструвало слабкі результати через низький попит, що підвищує ризик слабкого відновлення світової економіки. Про це повідомляє Reuters.

Виробництво в Європі та Азії у липні 2024 року продемонструвало слабкі результати через низький попит, що підвищує ризик слабкого відновлення світової економіки.
Фото: freepik.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

У єврозоні спостерігається загальне зниження активності, в той час, як падіння виробничої активності в Китаї пригнічувало його азійських сусідів.

Британські заводи переломили цю тенденцію і зафіксували найкращий місяць за два роки, збільшивши обсяги виробництва і наймання працівників.

Індекс менеджерів закупівель (PMI) виробництва єврозони, складений S&P Global, залишився на рівні 45,8 у липні, як і в червні. Він перебуває нижче позначки 50, що відокремлює зростання від скорочення, вже понад два роки.

Індекс, що вимірює обсяг виробництва знизився до семимісячного мінімуму на рівні 45,6. Він відображає стан економіки.

«Зміна циклу інвентаризації виробництва ще не відбулася в умовах слабкого глобального попиту, залишаючи єврозоні відсутність чіткого драйвера зростання, оскільки сфера послуг сповільнюється», — сказав Лео Барінко з Oxford Economics.

Спад у виробничому секторі Німеччини прискорився, в той час, як у Франції промисловість скоротилася найшвидшими темпами за останні шість місяців. У Британії індекс зріс до 52,1, що є найвищим показником з липня 2022 року.

Виробнича активність в Японії скоротилася, а в Південній Кореї зростала повільніше, частково через слабкий внутрішній попит і зростання виробничих витрат, що додало похмурих ноток скороченню виробничої активності в Китаї.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 серпня 2024, 17:33
#
То почніть виробництво боеприпасів та зброї - зараз на ці позиції попит шалений…
+
0
Prya
Prya
1 серпня 2024, 18:18
#
В армии мира сейчас по работе хорошие предложения есть. Хорошо, жара идёт.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Kharakternyk и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами