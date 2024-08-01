У липні Україна скоротила імпорт електроенергії на 2% у порівнянні з червнем — до 837,8 тис. МВт-год. Водночас експорт електроенергії був відсутній. Про це свідчить моніторинг ExPro Electricity.

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Звідки імпортували

Зазначається, що за місяць поставки зросли лише з Угорщини — на 5,5%, та з Польщі — на 10%.

За рештою напрямів — Словаччина, Молдова, Румунія — імпорт електроенергії скоротився.

Найбільшу частку у структурі імпорту продовжує займати Угорщина — 45%, на другому місці — Польща (19%), на третьому — Румунія (18%).

З 10 по 21 липня, у період аномальної спеки, було тимчасово припинено імпорт електроенергії з Молдови, за рішенням місцевого оператора системи передачі в межах заходів енергетичної безпеки. Також 23 липня був відсутній імпорт електроенергії зі Словаччини.

За розрахунками видання, середня погодинна потужність імпорту у липня склала 1126 МВт. Найбільше електроенергії імпортувалось у 18 годину — середній показник за місяць склав 1308 МВт.