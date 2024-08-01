Бізнес незначно пом’якшив оцінки ділової активності — НБУ

Бізнес у липні дещо пом’якшив оцінки ділової активності. Адаптивність до проблем із енергопостачанням, стабільна робота морського коридору, стійкі інфляційні очікування, пом’якшення валютних обмежень, а також сезонний фактор мали позитивний вплив на очікування бізнесу. Про це йдеться у підсумках опитування підприємств у липні.

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Що турбує бізнес

Погіршення безпекової ситуації, ризик подальших терактів проти критичної інфраструктури та тривале її відновлення, погіршення курсових очікувань та значний дефіцит кваліфікованих кадрів залишалися стримуючими чинниками. Вони ускладнювали економічну активність підприємств усіх секторів, що беруть участь у щомісячних опитуваннях Національного банку.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні — травні 2022 року.

У липні 2024 року ІОДА зріс до 44.4 з 43.6 у червні.

Підприємства будівництва значно покращили стримані оцінки своїх економічних результатів завдяки сезонному пожвавленню діяльності, а також бюджетному фінансуванню на будівництво та відновлення житла, інфраструктури, доріг та автострад: секторальний індекс у липні становив 49.6 порівняно з 43.0 у червні.

Підприємства промисловості зберегли стримані очікування щодо результатів своєї діяльності через дефіцит електроенергії, посилення бойових дій та брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс у липні становив 45.8 (у червні — 45.5).

Підприємства сфери послуг пом’якшили негативні оцінки результатів своєї економічної діяльності, попри значні перебої з енергопостачанням, зниження попиту та збільшення витрат бізнесу: секторальний індекс підвищився до 42.5 у липні з 39.7 у червні.

Підприємства торгівлі дещо погіршили очікування щодо результатів своєї діяльності під впливом тривалих відключень електроенергії та посилення курсових очікувань: секторальний індекс у липні становив 44.7 (у червні — 46.4).

Підприємства промисловості, торгівлі та будівництва спрогнозували посилення темпів зростання як закупівельних цін, так і цін / тарифів на власну продукцію / послуги, натомість респонденти сфери послуг були налаштовані на незначне сповільнення останніх, незважаючи на посилення очікувань щодо зростання закупівельних цін.